Ksiądz przeleciał nad Wrocławiem z Najświętszym Sakramentem w intencji oddalenia epidemii [VIDEO]

– Ks. Cezary Chwilczyński zabrał ze sobą Pana Jezusa i modląc się o oddalenie epidemii oraz błogosławiąc mieszkańców przeleciał samolotem nad swoją parafią i nad Wrocławiem – informuje gosc.pl. Kapłan ma duże doświadczenie lotnicze.

Ksiądz, który przeleciał nad Wrocławiem z Chrystussem, to Cezary Chwilczyński. Od dziecka interesował się lotnictwem. Ukończył kurs w aeroklubie i przelatał „setki godzin”.

– Nie mam uprawnień, bo nie przystąpiłem do egzaminu, ale uwielbiam latać. To był impuls, natchnienie Ducha Świętego. Zadzwoniłem do przyjaciół, powiedziałem, co chcę zrobić. W słuchawce usłyszałem: „Przyjeżdżaj, lecimy”. Cała akcja trwała około godziny – mówi kapłan „Gościowi Niedzielnemu”.

Z powietrza błogosławił Najświętszym Sakramentem swoją parafię oraz Wrocław. Miał też ze sobą relikwie papieża-Polaka św. Jana Pawła II.

– My chrześcijanie szukamy ratunku u Boga i w Nim mamy nadzieję. Dla innych to może powód do żartów, śmiechów czy kpin, ale obecność Jezusa w przestrzeni publicznej jest ważna. Daje ludziom nadzieję, wiarę i miłość. Bo tam, gdzie jest Bóg, tam rozszerza się miłość – podkreśla kapłan.

Ks. Chwilczyński jest proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w podwrocławskiej Żórawinie.

Źródła: facebook.com/gosc.pl