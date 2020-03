Nowy Jork też się ugiął. Zamyka bary, restauracje, kluby, kina i szkoły

„Jestem bardzo, bardzo zaniepokojony szybkim rozprzestrzenianiem się tej choroby i nadszedł czas na podjęcie bardziej dramatycznych działań. (…) Jest to decyzja, którą podjąłem bez radości i pełen bólu” – powiedział w niedzielę burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.

Nowojorski system szkolnictwa publicznego jest największy w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje ponad 1,1 mln uczniów i ok. 1700 szkół.

Według burmistrza w poniedziałek szkoły będą zamknięte dla wszystkich uczniów i pracowników z wyjątkiem nauczycieli. Podejmą oni szkolenie w zakresie zdalnego nauczania.

„Te dzieci was potrzebują. (…) Kontynuujcie kształcenie” – apelował de Blasio do pedagogów w mieście.

Wyjaśnił, że nauka za pośrednictwem internetu rozpocznie się 23 marca, przyznając przy tym, że w mieście nigdy nie stosowano tego na tak dużą skalę. Dla dzieci kluczowych pracowników publicznych m.in. służby zdrowia, transportu i udzielających pierwszej pomocy mają być przygotowane specjalne pomieszczenia.

„Jest to system, który poprawi się z każdym tygodniem. I z pewnością zajmie trochę czasu, aby uczynić go tak sprawnym, jak mógłby być i jak musi być” ­– przekonywał burmistrz.

De Blasio powiadomił, że w ciągu pięciu dni w szkołach będą wydawane posiłki dla dzieci. Na kolejne tygodnie zostaną znalezione w tym celu inne lokalizacje.

Burmistrz długo opierał się presji ze strony nauczycieli, rodziców, związków zawodowych i niektórych ekspertów, aby zamknąć szkoły. Popierał go gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo. De Blasio uległ jednak wobec rozszerzania się Covid-19, a także nasilenia nacisków, w tym ze strony Cuomo, który nieco wcześniej w niedzielę zmienił zdanie.

Apelowali także o to ludzie mediów. Wpis dziennikarza „New York Times” na Twitterze zyskał ogromny zasięg i stał się głównym tematem rozmów także w telewizji.

„Mój bliski przyjaciel w Madrycie jest w śpiączce z powodu #Covid19. Ma mniej niż 40 lat i był w doskonałej kondycji. Tyle o tym, że zabija tylko starych i chorych. Dlaczego bary i restauracje w Nowym Jorku są nadal otwarte?” – pisał James Stewart.

