Poznajcie Miss Debilek czasów koronawirusa. Nowe szaleństwo #CoronaVirusChallenge [WIDEO]

Już wiemy kto jest zwycięzcą konkursu na debila 2020. Proszę Państwa bezapelacyjnie pierwsze miejsce zajęła niejaka Ava Louise. 21-latka postanowiła przebić wszystkich i polizać deskę klozetową w toalecie samolotu.

Stwierdziła również, że koronawirus jest dla „biednych ludzi”. Louise oświadczyła również, iż ma nadzieję, że koronawirus „zabierze ją” bo nie chce być stara i brzydka.

Nagranie ze swego wyczynu zamieściła w mediach społecznościowych. To własnie z nich żyje. Louise nie zajmuje się niczym innym jak tylko zamieszczaniem swych zdjęć i filmików. Ponieważ ma grono wielbicieli to jej występy sa opłacane przez firmy modowe i kosmetyczne.

Teraz jednak debilka może mieć kłopot. kto będzie chciał płacić komuś kto wylizuje publiczne kible. Nawet gdyby nie było żadnego koronawirusa i żadnych innych zarazków, kto o zdrowych zmysłach wpada na takie pomysły i jeszcze się tym chwali. Oczywiście debilka Louise zrobiła to dla sławy.

Nie wiemy czy Louise zestarzeje się i zbrzydnie, ale są duże szanse, iż niedługo nie będzie można podziwiać jej urody. Chyba, że pozwolą jej nadawać z psychiatryka.

Oczywiście Miss Debilek znalazła naśladowczynie…

