Przerażająca prognoza dotycząca koronawirusa. „Zachorują wszyscy i wiele osób umrze”

Ta pandemia zmieni świat, zachorują wszyscy i wiele osób umrze. To wydarzenie zmieni świat. Taką opinię przedstawił na Twitterze członek Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i doradca włoskiego ministra zdrowia, prof. Walter Ricciardi.

Walter Ricciardi z WHO interweniował za pośrednictwem Twittera w sprawie wypowiedzi lekarza Christiana Jessena. W wywiadzie dla radia stwierdził on: „Włosi używają koronawirusa jako pretekstu do niepracowania i długiej sjesty”.

„W tej pandemii zachorują wszyscy, także młodzi ludzie i pracownicy służby zdrowia, a wiele osób umrze” – napisał profesor zdrowia publicznego Walter Ricciardi.

„To wydarzenie, które zmieni świat. Konieczne są nowe projekty” – dodał.

Źródło: repubblica.it