Rollerman – szalony wrotkarz zaczyna podbijać świat [WIDEO]

Po latach prezentowania swych szalonych wynalazków francuski inżynier-projektant i kaskader doczekał się uznania na świecie. Jego kostiumy Rollermana zaczynają podbijać Azję.

Francuz Jean-Yves Blondeau od ponad dwudziestu lat projektuje i prezentuje kostiumy superbohatera jak z komiksu – Rollermana. To własnie tak przypadkowi widzowie nazwali postać która wykreował i po raz pierwszy zaprezentował w 1997 roku na Placu Trocadero w Paryżu. Ubrany w w swój kostium pokazał jak w nowy, dotychczas niespotykany sposób jeździć na wrotkach i rolkach.

Blondeau przez lata projektował, wytwarzał i prezentował kolejne wersje kostiumu Rollermana pozwalająca jeździć w szalony sposób. Jego projektami i wyczynami zainteresował się nawet Hollywood. Ale dopiero po 20 latach doczekał się ogromnej liczby fanów na świecie, a zwłaszcza w Chinach i Korei Południowej, gdzie jego komiksowe. „wrotkowe” ubiory zaczynają robić furorę. Na TikToku ma setki milionów polubień. W Douyinie, który jest chińskim odpowiednikiem TikToka ponad 200 milionów.

Rollerman potrafi na zjazdach osiągać prędkość ponad 100 kilometrów na godzinę. Kostiumy pozwalają jechać niemal w dowolnych pozycjach i wykorzystywać różne płaszczyzny – nawet ściany do jazdy plecami.

Przygotowując się do swoich 50-ych urodzin Blondeau chce uczynić Rollermana postacią z komiksów i gier wideo oraz pomóc budować areny, aby zachęcić innych sportowców i entuzjastów do wypróbowania szaleństwa. Zamierza także ruszyć z większą produkcją.

Przeciętna cena kostiumu Rollermana to 5,5 tysiąca dolarów. Ale to nie jest zwykły kostium do przebierania się, ale precyzyjnie zaprojektowana i skonstruowana maszyna.