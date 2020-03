Roty Niepodległości zbierają na respiratory. #DajmyOddech

Roty Niepodległości organizują zrzutkę pod hasłem #DajmyOddech. Zebrane w ten sposób pieniądze przekażą na zakup respiratorów. Organizacja przypomina, że wkrótce tego sprzętu może zabraknąć, a jest on kluczowy w walce o życie zarażonych osób.

– W Europie i w Polsce szerzy się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Z dnia na dzień w Polsce pojawia się coraz więcej przypadków zachorowań i zgonów. Nasza służba zdrowia robi, co może w tej kryzysowej sytuacji, lecz już teraz wiemy, że prawdopodobnie będzie brakować specjalistycznego sprzętu potrzebnego do leczenia zarażonych. To przede wszystkim respiratory, które mogą uratować życie zakażonym – czytamy w opisie zrzutki.

Roty przypominają, że „respiratorów nie da się podzielić między pacjentów, więc już niedługo pracownicy naszej służby zdrowia staną przed dramatyczną decyzją, kogo da się ratować, a kogo już nie”.

– Jako odpowiedzialny i solidarny naród musimy być gotowi do poświęceń i dlatego postanowiliśmy uruchomić zbiórkę, której fundusz zostanie przeznaczony na zakup respiratorów. W przypadku braku możliwości zakupu wskazanego sprzętu specjalistycznego środki zebrane w zrzutce przeznaczymy na inny cel związany z walką z wirusem – zaznaczono.

– Nie przechodź obojętnie, to może pomóc Twoim bliskim – apelują Roty Niepodległości.

TUTAJ znajduje się zrzutka.