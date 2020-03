Samorządy zawieszają kary za nieprzerejestrowanie pojazdu

Po zakupie, sprzedaży, a także sprowadzeniu samochodu z jednego z państw UE właściciele mają obowiązek zawiadomienia o tym odpowiedniego urzędu.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje 30-dniowy termin na złożenie wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu.

Czas liczy się od daty zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z rynku wtórnego. Zasada dotyczy również dopuszczenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego do obrotu pojazdu sprowadzonego spoza UE.

30-dni na złożenie wniosku o rejestrację ma także „posiadacz pojazdu powierzonego mu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną”. W tej sytuacji czas liczony jest od „dnia sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Sprzedaż powinni zgłosić także pośrednicy, w tym firmy handlowe, które sprzedają auto kolejnemu nabywcy.

Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu może wynieść nawet 1000 zł. W efekcie, w starostwach zaobserwować można znaczny wzrost liczby petentów.

Decyzję o zawieszeniu sankcji za nieprzerejestrowanie pojazdu podjęli Urzędnicy w Zduńskiej Woli. Informacja taka pojawiła się na profilu urzędu w mediach społecznościowych.

Podobny komunikat wystosowały do mieszkańców władze Radomska. Decyzję o wstrzymaniu kar chce przeforsować burmistrz warszawskich Bielan. Zwrócił się on z prośbą w tej sprawie do mazowieckiego wojewody.

Decyzja o zawieszeniu sankcji podjęta w danym mieście, powiecie czy województwie nie oznacza, że w innym miejscu jest taka sama sytuacja. Tam właściciele aut, którzy nie dopełnią obowiązku, mogą narazić się na karę.

Źródło: autokult.pl