To nie żart. Prezes „Miasto Jest Nasze” chwali Trzaskowskiego za niezniesienie opłat parkingowych z powodu koronawirusa

Prezes stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Jan Mencwel pochwalił prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego za to, że do tej pory nie zniósł opłat za parkowanie w mieście. Najwyraźniej Mencwel ma w poważaniu względy bezpieczeństwa przed koronawirusem. Mało tego – przekonuje, że korzystanie z auta… „przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza i osłabia odporność mieszkańców”!

Miasto Jest Nasze ma wśród celów swojego działania dokopywanie posiadaczom aut w Warszawie. Tym razem jednak chyba posunęli się za daleko.

– Brawa dla @trzaskowski_ za nie uleganie postulatom zniesienia opłat za parkowanie. W tych okolicznościach nie powinniśmy zachęcać do podróżowania autem – choć jest ono bezpieczne dla kierowcy, to jednak przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza i osłabia odporność mieszkańców – napisał w całkowicie poważnym tonie prezes stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Jan Mencwel. Internauci są w szoku.

– Kim trzeba być by tak pisać? – pyta Mateusz Tułacz. – Czyli komunikacją miejską? Psychoza antysalochodowa górą nad bezpieczeństwem? – zauważa Kataryna.

Bardziej dosadnie wypowiedział się na ten temat Jacek Bartyzel.

– Uwaga Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza – pacjent wam uciekł. Jest niebezpieczny – skwitował krótko.

