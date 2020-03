26 milionów osób oglądało „jesteśmy na wojnie” Macrona. Tylko 5 km korków w Paryżu, 148 ofiar. Raport o koronawirusie we Francji

17 marca podano we Francji o 1.210 nowych przypadkach zarażenia i 21 zgonach, w ciągu ostatnich 24 godzin. Oficjalny bilans na ten dzień, to 148 ofiar śmiertelnych i 6.633 przypadki zachorowań.

Minister zdrowia Francji uważa, że potrzeba „co najmniej dwóch tygodni”, do „zablokowania postępów wirusa”. Wprowadzono daleko idące przepisy „kwarantanny” społeczeństwa. Nie można jednak wykluczyć, że kwarantanna będzie wydłużona.

„Uwięziona Francja” – to tytuły mediów po telewizyjnym wystąpieniu prezydenta Francji i ogłoszeniu drastycznych zaleceń w sprawie koronawirusa. Zachowania mieszkańców Francji są dość różne.

Na przykład niektórzy mieszkańcy dużych miast uciekają na prowincję. Ruszyło masowe wykupowanie towarów w sklepach. W Nicei wyznaczono np. osobne godziny zakupów dla osób w wieku powyżej 70 lat.

O 50% zredukowano ruch pociągów i o 80% połączeń lotniczych. Są jednak i pozytywne elementy tej sytuacji. 17 marca odnotowano zaledwie 5 km korków w regionie paryskim. To rekord.

W ekonomii minister Le Maire obiecuje wyasygnowanie 45 miliardów euro na pomoc gospodarce. Minister dodał, że francuski dług przekroczy w tym roku już oficjalnie 100% PKB. KE w Brukseli daje tu Paryżowi „zielone światło”. Dobrze mieć swojego polityka na stanowisku komisarza ds. rynku wewnętrznego.

Macron w TV

26 milionów Francuzów wysłuchało w poniedziałek wieczorem przemówienia telewizyjnego Macrona. To rekord wystąpień tego prezydenta. „Jesteśmy na wojnie” – oświadczył Macon.

Zaskoczenia odłożeniem II tury wyborów lokalnych nie było. Francuzi mają siedzieć w domu. Sam prezydent jeszcze nie tak dawni poszedł z żoną do teatru, aby pokazać, że pomimo koronawirusa Francuzi powinni żyć „normalnie”. Nie ma się co dziwić, że później politykom nikt nie wierzy.

MSW Castaner zmobilizował 100 tys. żandarmów i policjantów do pilnowania przepisów „sanitarnej wojny”. Wcześniej donoszono, że koronawirus szerzy się w szeregach policji. Francuzi mają uzasadniać swoje przemieszczanie się. MSW mówi o wypisywaniu zaświadczeń „na honor”, w których ma być zapisany cel i uzasadnienie podróży. Posiadacze kart prasowych mogą się poruszać bez zaświadczeń.

Naruszenie wprowadzonych przepisów dotyczących kwarantanny będzie karane grzywną w wysokości 38 euro, podniesioną wkrótce do 135 euro, zaraz po opublikowaniu odpowiedniego dekretu.

Migranci

Francja zamknęła też granice, ale sprawa jest raczej śmieszna, bo wcześniej na ogół zrobili to już sami jej sąsiedzi. Prezydent Macron też całkiem niedawno, twierdził w odpowiedzi do Marine Le Pen, że granic nie zamknie, bo to działanie wbrew idei UE.

Osobny problem to nielegalni migranci, którym koronawirus zagraża szczególnie. Stowarzyszenia humanitarne zwróciły się do władz o „pilne środki” w celu „ochrony migrantów mieszkających na północy Francji”. W ich przypadku wezwanie do „domowej kwarantanny” po prostu nie działa. Trudno też wykryć u nich przypadki zarażenia.