Dwóch młodych mężczyzn obrabowało kościół [FOTO]

Pomorskie służby poszukują dwóch młodych mężczyzn, którzy obrabowali kościół. Na zdjęciach z monitoringu widać ich twarze. Prawdopodobnie nie wiedzieli, że wnętrze świątyni jest nagrywane.

Do włamania doszło w Czersku w województwie pomorskim w sobotę. Kościół pozostał otwarty dla wiernych. Zapewne związane jest to z ograniczeniem swobody przybywania na Mszę świętą wiernych. Wiele parafii więc pozostawia otwarte drzwi w ciągu dnia, aby każdy indywidualnie mógł wejść do świątyni.

Korzystając z okazji, do kościoła weszło dwóch młodych mężczyzn. Następnie wyłamali zamki w kilku skarbonach. Potem ukradli przechowywane tam pieniądze.

Wnętrze świątyni jednak było monitorowane. Kamery uchwyciły więc wizerunek rabusiów. Mają około 17-25 lat. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

Służby proszą też o informację od osób, które rozpoznają włamywaczy. – Osoby, które mogą pomóc w rozpoznaniu lub ustaleniu tożsamości podejrzanych proszone są o kontakt z dyżurnym KPP w Chojnicach pod nr /52/ 395-62-22 czynnym przez całą dobę lub z jednostką prowadzącą sprawę pod numerem telefonu /47/ 743-62-61 (od pn-pt w godz. 8:00-14:00) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] – informuje policja.

Źródło: o2.pl