Gwiazda Hollywood ma koronowirusa. Idris Elba załamany [VIDEO]

„Dziś rano dostałem pozytywne wyniki badań na obecność COVID-19. Czuję się dobrze, jak dotąd nie mam żadnych niepokojących objawów, ale zostałem odizolowany w momencie, gdy dowiedziałem się o możliwej ekspozycji na wirusa. Zostańcie w domu i bądźcie pragmatyczni. Będę informować o tym, jak się czuję. Nie panikujcie” – napisał aktor na swoim Twitterze.

Przypomnijmy, że Idris Elba to trzeci znany aktor, który otrzymał pozytywny wynik na koronawirusa. Wcześniej zraził się Tom Hanks oraz jego żona Rita Wilson.

Idris Elba to jeden z najpopularniejszych czarnoskórych aktorów na świecie. Za rolę w serialu „Luther” został nagrodzony Złotym Globem.

Najbardziej znane filmy z jego udziałem to: Beasts of No Nation”, „Pacific Rim”, „Prometeusz”, „Mroczna wieża czy „Gra o wszystko”.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020