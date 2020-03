Humor, szaleństwo i sprawiedliwość w czasach zarazy. Chciwi bracia zostali z 18 tysiącami baniaków środków dezynfekcyjnych [WIDEO]

W obliczy zagrożenia ludzie na całym świecie zachowują się podobnie. Robią zapasy, starają się oswoić niebezpieczeństwo, a niektórzy zarobić na panice. Polacy nie stanowią żadnego wyjątku.

Papier toaletowy na całym świecie stał się dobrem niezwykle cennym. Nie tylko w Polsce ogołocono półki z tego towaru. W innych krajach doszło nawet do bójek o to bezcenne dobro. Nie ma żadnych doniesień o takich incydentach w Polsce, co świadczy, o tym, że zachowujemy jeszcze rozsądek.

Papier do podcierania stał się nie tylko bezcennym towarem, ale też inspiracją dla niezliczonych filmików, zdjęć a nawet produktów cukierniczych.

Zagrożenie pokazuje, że podatni jesteśmy na panikę, ale też oswajamy się z zagrożeniem, chcemy zachować dystans i dobry humor. Niektórzy jednak na wszystkim chcą zarobić co kończy się żałośnie.

„New York Times” opisuje historie braci Matta i Noaha Colvinów, którzy od 1 marca zaczęli kupować ogromne ilości płynów do dezynfekcji i masek. Wydawało im, się że odsprzedając je drożej szybko się wzbogacą. Wyruszyli więc swą półciężarówka w prawdziwy rajd po sklepach Tennessee i sąsiedniego Kentucky. Przejechali 1700 kilometrów i kupli ogromne ilości deficytowego towaru, który zamierzali sprzedać za pośrednictwem Amazona.

Początkowo wszystko szło świetni więc sprzedawali środki sanitarne i maseczki z kilkunastoprocentową marżą. El Dorado szybko się jednak skończyło. Amazon i inne platformy sprzedażowe zdecydowały o ograniczeniu spekulacji. Tym, którzy żądali astronomicznych cen zablokowano możliwości sprzedaży.

Co więcej okazało się, że handlowanie środkami dezynfekującymi poprzez sieć wcale nie jest takie proste. Środki te uznawane są za ładunek niebezpieczny, więc wymagają specjalnego traktowania ich przy dystrybucji. To oczywiście podnosi jej cenę. I tak bracia zostali z blisko 18 tysiącami baniaków ze środkami dezynfekującymi i bez nadziei na szybkie odzyskanie pieniędzy. Nie tylko oni byli chytrymi cwaniakami, wiec konkurencja na rynku jest ogromna.

