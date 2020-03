Jacek W. Bartyzel: „Powstrzymać Trzaskowskiego! Tworzy zagrożenie epidemiologiczne!”

Znany wolnościowiec, Jacek W. Bartyzel, apeluje do Rafała Trzaskowskiego aby zniósł płatne strefy parkowania. Według niego tworzą one zagrożenie epidemiologiczne.

Ludzie odstraszani bowiem cenami parkingów w Warszawie korzystają z komunikacji miejskiej. Tam z kolei bardzo łatwo o zarażenie – są to zamknięte przestrzenie gromadzące sporą ilość ludzi. Jacek W. Bartyzel zachęca internautów, by pisali do Trzaskowskiego w tej sprawie.

„Wywierajcie presję na Rafała Trzaskowskiego by przestał tworzyć zagrożenie epidemiologiczne w zbiorkomie i natychmiast zawiesił funkcjonowanie SPPN. Piszcie na [email protected], [email protected] oraz przez aplikację 19115. Do skutku” – napisał na Twitterze Bartyzel.

Strefy płatnego parkowania dla mieszkańców w ogóle budzą spory w środowisku wolnościowców. Skoro już są utrzymywane z podatków Warszawiaków, to dlaczego muszą oni płacić za nie po raz kolejny gdy parkują? Tym bardziej jest to niemoralne podczas pandemii, gdy spycha potencjalnych kierowców do tramwajów i autobusów, w których czyha na nich koronawirus.