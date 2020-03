Jasnowidz Jackowski powiedział prawdę o koronawirusie. Ta wizja przeraża

Jasnowidz Jackowski z Człuchowa w swojej wizji porusza temat koronawirusa. Dowiadujemy się z niej, że epidemia wkrótce ustąpi, ale przyćmi ją nowe nieszczęście.

Jasnowidz Jackowski przepowiada termin końca koronawirusa w Polsce. Ocenia, że koronawirus niedługo przestanie zaprzątać głowy Polaków.

Ja twierdzi, 17 marca epidemia zacznie tracić na swojej sile i będzie ustępować.

– 17 marca z tego balonu zacznie uchodzić powietrze. Od samego początku mówiłem, że to nie będzie żadna pandemia w kraju. Uważam, że i w Europie nie będzie. To jest ostatni czas koronawirusa – mówi Jackowski.

Jednocześnie wyznaje, że skojarzyła mu się bardzo dziwna rzecz.

– Nie jestem przygotowany, żeby to państwu powiedzieć, ale ja mam przeczucie, że może się coś wydarzyć. Coś poważnego, co całkowicie przyćmi obraz pandemii. To będzie partia, cała seria zdarzeń. Ja się boję tego nawet mówić, ale tak mi się to kojarzy. Jakieś zbiorowe zatrucie – wieszczy jasnowidz Jackowski.

Źródło: se.pl