Koncern Fiat Chrysler zamyka większość swoich europejskich fabryk do 27 marca. Także w Polsce

Włosko-amerykański producent samochodów Fiat Chrysler (FCA) wydał w poniedziałek 16 marca oświadczenie o tym, że zamyka „większość swoich europejskich zakładów produkcyjnych”. Będą wyłączone na razie do 27 marca.

Powodem jest pandemia koronawirusa. Decyzja dotyczy sześciu fabryk we Włoszech, jednej w Serbii i także zakładów Fiata w Polsce. Chodzi o fabrykę w Tychach. Zakład ten zatrudnia ok. 2,2 tys. osób.

Według włoskiej agencji Radiocor zamykane czasowo zakłady to od 30 do 35% mocy produkcyjnych koncernu. Jest on właścicielem marek Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge i Ram.

Na giełdzie w Mediolanie oświadczenie firmy wywołało spadek akcji FCA o ponad 14%. Kosztowały one 7,10 euro.

Źródło: Le Figaro/ AFP