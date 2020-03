Koronawirus. Osoby bardzo otyłe wśród najbardziej narażonych na ciężki przebieg choroby

Rząd brytyjski opublikował listę dolegliwości i chorób, które sprawiają, że jest się bardziej zagrożonym na ciężki przebieg choroby po zarażeniu koronawirusem. Okazało się, że duża otyłość zwiększa ryzyko powikłań i śmierci.

Większość osób zarażonych koronawirusem nie ma żadnych objawów chorobowych, albo lekkie – takie, które można wziąć nawet za zwykłe przeziębienie. Są jednak grupy osób zwłaszcza cierpiących na chroniczne schorzenia i starszych, które znajdują się w grupie wysokiego ryzyka.

Jak się okazuje również duża otyłość jest czynnikiem bardzo zwiększającym ryzyko poważnego zachorowania. Dotyczy to tych którzy maja BMI powyżej 40. BMI to body mass index – wskaźnik masy ciała. Oblicza się go dzieląc wagę przez kwadrat wzrostu, czyli wzrost do 2 potęgi.

Optymalnym jest utrzymywanie tego wskaźnika pomiędzy wartościami 18,5 a 24,4. Jeśli wynosi powyżej 40 mamy do czynienia z otyłością chorobliwą. A ta juz jak inne chorzenia bardzo zwiększa ryzyko związane z zarażeniem koronawirusem.

Najbardziej narażone są osoby powyżej 70 roku życia i to bez względu na stan zdrowia. Ponadto narażone są osoby cierpiące na przewlekłe choroby:

– serca,

– nerek

– wątroby,

A także:

– schorzenia neurologiczne, takie jak choroba Parkinsona,

– choroba neuronu ruchowego,

– stwardnienie rozsiane (MS),

– upośledzenie zdolności uczenia się lub cukrzycowe porażenie dziecięce,

– problemy ze śledzioną – na przykład choroba sierpowata, lub jeśli usunięto śledzionę,

– chore na nowotwory i przechodzące chemioterapie, lub radioterapię, a zwłaszcza chorzy na białaczkę,

– osoby po przeszczepach, które nadal biorą leki immunosupresyjne

.

Szczególnie groźna jest białaczka i to na każdym etapie rozwoju. Najmłodszą ofiarą koronawirusa jest 21-letni Francisco Garcia, który był trenerem klubu Atletico Portada Alta w grupie juniorów. Wraz z koronawirusem zdiagnozowano u niego właśnie białaczkę.