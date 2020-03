Ks. Lemański puszcza fejki o Dudzie, Szumowskim i koronawirusie. Kiedy w końcu go suspendują? [FOTO]

Kontrowersyjny duchowny, ks. Wojciech Lemański udostępnił dalej zdjęcie na Facebooku, na którym Andrzej Duda i Łukasz Szumowski są w strojach narciarskich. Kapłan dodał do tego własny komentarz, który cały materiał kategoryzuje jako fakenews.

Ks. Wojciech Lemański to kontrowersyjny duchowny. Niedawno był nieformalnym kapelanem KOD-u, uczestnicząc w manifestacjach organizacji i afiszując się tym w Internecie. Wcześniej zaś wspierał Jerzego Owsiaka i jego imprezę w Kostrzynie. W wulgarny i antyklerykalny sposób bronił też „Gazety Wyborczej”.

To wciąż jednak najwyraźniej za mało dla ks. Lemańskiego. Na Facebooku udostępnił zdjęcie przedstawiające ministra zdrowia Szumowskiego i prezydenta Dudę. Dodał też do tego własny komentarz.

– Przełom stycznia i lutego. Koronowirus szaleje na świecie. Panowie we Włoszech na stoku ustalają jak wykorzystać zagrożenie epidemiologiczne na potrzeby kampanii wyborczej – napisał ks. Lemański.

To oczywisty fejk. Ale część ludzi – sądząc po komentarzach – łyka to. Co ciekawe, z nieznanych nam przyczyn ksiądz zmienił datę wyświetlania posta na… dwa dni przed oryginalnym postem, który udostępnił. Nie mamy pojęcia, dlaczego.

Czy ksiądz Lemański w końcu zostanie suspendowany i ekskomunikowany? Przecież prawowiernych i odważnych kapłanów biskupi w Polsce chętnie pozbawiają prawa do publicznych wypowiedzi. Czemu nie zrobiono tego wobec ks. Lemańskiego?