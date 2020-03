Netflix. Drugi sezon „Wiedźmina” wstrzymany! Wszystko przez koronawirusa

BBC News oraz twórcy serialu poinformowali, że prace nad drugą częścią serii wstrzymano. Producenci twierdzą, że na dwa tygodnie. Dodajmy, że jest to pierwszy ogromny projekt realizowany w Wielkiej Brytanii, którego kierownicy zatrzymali produkcję.

Jak czytamy w brytyjskiej prasie, drugi sezon „Wiedźmina” dla platformy Netflix powstaje w Arborfield Studios. To około 60 kilometrów na zachód od Londynu.

Według BBC News członkowie ekipy filmowej zostali poinformowani o wstrzymaniu zdjęć drogą mailową. Amerykański gigant stremingu informuje, że w czasie przerwy, ekipa filmowa dalej będzie otrzymywała wynagrodzenie.

„W tym trudnym czasie wstrzymujemy produkcję. To pozwoli nam wszystkim na podejmowanie świadomych decyzji na temat tego, jak prowadzić projekt dalej” – czytamy na łamach Deadline.

„Koronawirus spowodował wiele problemów dla każdej osoby pracującej na planie produkcji. Jesteśmy bardzo wdzięczni za całą pracę, jaką wykonali wszyscy, aby zapewnić bezpieczeństwo obsadzie i całej załodze podczas pandemii” – dodano.

