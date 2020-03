To pierwsza tego typu sytuacja w Polsce. Sąd uchylił areszt wobec podejrzanego ze względu na pandemię koronawirusa. Mężczyzna znajduje się bowiem w grupie ryzyka.

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu zażalenia obrony na tymczasowe aresztowanie zatrzymanych miesiąc temu osób, uchylił areszt wobec jednej z nich z powodu koronawirusa. Chodzi o „międzynarodowy gang, który miał wytransferować za granicę co najmniej 8,6 mld zł”. CBA rozbiło grupę około miesiąc temu.

Z doniesień „Rzeczpospolitej” wynika, że sprawa miała dotoczyć krajowej instytucji płatniczej. „Media wkrótce podały, że to portal Waluciarz.pl i że zatrzymany został też prezes tej instytucji” – czytamy. Mężczyzna utrzymywał jednak, że nie był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej.

Dziennik ustalił, że decyzją sądu rejonowego w lutym prezes trafił do aresztu. Teraz jednak opuści go ze względu na pandemię koronawirusa. Sąd okręgowy wziął pod uwagę zażalenie obrońcy. Ten powołał się na art. 259 par. 1 pkt 1 Kpk. Wskazuje on bowiem, że jeśli na przeszkodzie nie stoją szczególne względy, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, „zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo”.

„Podejrzany znajduje się w grupie ryzyka i wymaga szczególnej opieki” – podkreślał sąd w uzasadnieniu postanowienia.

Źródło: Rzeczpospolita