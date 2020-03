Członek Rady WHO przewiduje: Zachorują wszyscy, także młodzi. Ta pandemia zmieni świat

Walter Ricciardi, członek Rady Wykonawczej WHO oraz doradca włoskiego ministra zdrowia, przestrzega na Twitterze, by nie zastanawiać się nad tym co będzie „po” pandemii. Według niego trzeba skupić się na teraźniejszości.

Tweet Riccardiego zszokował opinię publiczną. Włoch twierdzi, że w trakcie tej pandemii zakażenia dotkną wszystkich, łącznie z ludźmi młodymi.

„Ekonomistom, którzy na całym świecie martwią się tym, co będzie po, powiedziałbym, że trzeba zająć się tym co jest, natychmiast, bo w trakcie tej pandemii zachorują wszyscy, także młodzi ludzie i pracownicy służby zdrowia, a wiele osób umrze. To wydarzenie, które zmieni świat” – napisał.

Obecnie epicentrum pandemii jest Europa, zaś sytuacja jest najpoważniejsza właśnie we Włoszech. Może stąd właśnie czarnowidztwo Ricciardiego. Jednak również w Wielkiej Brytanii przewidują, że zarażeń będzie ogrom. W opublikowanym na łamach „The Guardian” tajnym rządowym dokumencie, możemy przeczytać, że zachorować może nawet 4 na 5 mieszkańców Wysp.

To wszystko nie napawa optymizmem. Obecnie Europa nie ma jednej strategii na walkę z wirusem. Gdy Polacy zamykają Galerie, to Brytyjczycy próbują nabywać „społeczną odporność”. Trudno więc przewidzieć jak i kiedy może zakończyć się pandemia.

Źródło: PAP, The Guardian, nczas.com