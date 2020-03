Igrzyska Olimpijskie „przeklęte” co 40 lat. Japonia wciąż nie zdecydowała, czy tegoroczne odbędą się

Minister finansów w japońskim rządzie Taro Aso przyznał, że co 40 lat zdarzają się „przeklęte igrzyska”. W 1940 roku zostały odwołane z powodu wojny, a w 1980 rywalizację w Moskwie zbojkotowało wiele krajów, na czele z USA. Przygotowania do tegorocznych odbywają się w cieniu walki z koronawirusem.

– To problem, który zdarza się co 40 lat – to przeklęte igrzyska olimpijskie. I taki jest fakt – powiedział w środę przed komisją parlamentarną Taro Aso, który pełni również funkcję wicepremiera, a w przeszłości był premierem kraju.

Tego rodzaju wypowiedź może wzbudzić nieco kontrowersji w czasie, gdy japoński rząd stara się uspokoić nastroje wokół igrzysk.

Tegoroczne letnie zmagania w Tokio mają się rozpocząć 24 lipca. Międzynarodowy Komitet Olimpijski, wraz z komitetem organizacyjnym igrzysk i rządem japońskim, zapowiedział, że nie rozważa odwołania, lub odroczenia, nawet jeśli inne ważne wydarzenia zostały już przełożone. We wtorek przesunięto o rok piłkarskie mistrzostwa Europy oraz turniej Copa America.

Krytykowany przez niektórych sportowców MKOl broni decyzji o utrzymaniu terminu igrzysk w Tokio pomimo pandemii koronawirusa. – Nie ma idealnego rozwiązania. To sytuacja wyjątkowa – napisał w oświadczeniu.

We wtorek po telekonferencji z przedstawicielami międzynarodowych federacji poszczególnych dyscyplin wydano oświadczenie, w którym stwierdzono, iż „na tym etapie nie są potrzebne żadne drastyczne decyzje”. Zaapelowano także do sportowców, aby kontynuowali przygotowania do olimpiady w Japonii najlepiej jak potrafią.

Jak donosi Kyodo News, w Japonii w środę doszło do 40 nowych infekcji, w sumie odnotowano 1629 przypadków, w tym około 700 ze statku wycieczkowego poddanego kwarantannie w pobliżu Tokio.

