Kolejna Skłodowska-Curie? Polka odkryła, jak układ odpornościowy walczy z SARS-CoV-2

Polka z Australii, Katherine Kędzierski, stoi na czele zespołu immunologów, któremu udało się zidentyfikować komórki odpornościowe odpowiedzialne za walkę z SARS-CoV-2. Badaczka jest na ustach całego świata.

Katherine Kędzierski udzieliła wywiadu „Polityce”. Polka stoi na czele zespołu australijskich immunologów, którym udało się zidentyfikować komórki odpornościowe odpowiedzialne za walkę z nowym koronawirusem. Dzięki wysiłkom jej i jej zespołu jesteśmy coraz bliżej odkrycia szczepionki na Covid-19.

– Ustalenia Pani zespołu, opublikowane w poniedziałek w „Nature Medicine”, obiegły cały świat. Dlaczego są tak ważne? – zapytał badaczkę Paweł Walewski z ‚Polityki’.

– Udało nam się zidentyfikować cztery typy komórek odpornościowych biorących udział w walce z nowym koronawirusem. Są one uaktywniane podczas Covid-19 i okazuje się, że te same komórki również uaktywniają się w taki sam sposób podczas grypy – odpowiedziała prof. Kędzierski.

Po uwadze redaktora, że od dawna podejrzewano, iż oba wirusy są do siebie podobne, Kędzierski wymieniła główne różnice.

– Główna różnica polega na tym, że na grypę jesteśmy częściowo uodpornieni przez poprzednie infekcje i szczepionki – powiedziała badaczka.

Profesor wyjaśnił również na czym polega przełomowe odkrycie jej zespołu.

– Źródłem naszych obserwacji była 47-letnia kobieta z Wuhan, przyjęta do szpitala w Australii. Infekcja Covid-19 miała u niej przebieg łagodny do umiarkowanego. Nie była też dotknięta chorobami współistniejącymi, które pogarszają rokowanie. Wyzdrowiała w ciągu 14 dni, a my przez miesiąc szczegółowo analizowaliśmy, jak zachowuje się jej układ odpornościowy. Mówiąc inaczej, śledziliśmy dzień po dniu […] jak przebiega odpowiedź immunologiczna w jej ustroju. Kiedy infekcja miała się ku końcowi […] pojawiły się w krwi pacjentki komórki, które dla nas, immunologów, nie były nowe. To te same komórki wydzielające przeciwciała, które znamy u pacjentów z grypą. A dokładniej: komórki wydzielające przeciwciała (ASC), pomocnicze komórki T (TFH), aktywowane limfocyty T CD4+ i T CD8+ oraz przeciwciała IgM i IgG, które wiążą koronawirusa SARS-CoV-2.

Czy doczekaliśmy się nowej Słodowskiej-Curie? W najbliższym czasie przekonamy się jak pomocne w tworzeniu szczepionki było odkrycie Kędzierskiej.

Źródło: Polityka