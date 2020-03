Koronawirus w Polsce. Czy pracodawca może mierzyć temperaturę pracownikowi?

Pracodawcy chcą sprawdzać stan zdrowia swoich pracowników. Powodem jest koronawirus i wywołana przez niego epidemia. Czy pracodawca może mierzyć temperaturę pracownikowi?

Koronawirus stwarza coraz większe kłopoty tym zawodom, których nie można wykonywać zdalnie. Pracodawcy obawiają się zachorowania oraz zakażeń, które jeden pracownik może roznieść na cały zakład. Wielu chciałoby mieć możliwość badania temperatury swoim podwładnym. Nie mają jednak takich narzędzi.

W Chinach jest łatwiej. Tam pracownicy obecni w zakładzie pracy mają obowiązek samodzielnego badania swojej temperatury. W Polsce na przeszkodzie stoją kolejne prawa: prawo pracy, przepisy o ochronie danych osobowych etc.

Prawo pracy np. pozwala skierować pracownika na badanie lekarskie tylko gdy przyszedł termin badania okresowego. Z kolei przepisy o ochronie danych osobowych nie pozwalają na badanie temperatury zatrudnionych wchodzących na teren zakładu pracy.

Niektórzy pracodawcy w trosce o pracowników nie zważają jednak na te przepisy. Powołują się przy tym na obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Gdy to robią to narażają się jednak polskiemu prawu. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje na potrzebę doprecyzowania specustawy o Covid-19, a Konfederacja Lewiatan proponuje, aby pracodawca miał prawo badać każdego wchodzącego na teren zakładu pracy. W tym drugim przypadku chodzi o zmianę przypisów i mowa jest nie tylko o pracownikach, ale o każdym kto wchodzi do zakładu.

Źródło: Rzeczpospolita