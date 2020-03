Koronawirus zamknął kina. Premiery filmów odbędą się w Internecie [VIDEO]

W związku z zamkniętymi kinami Universal Pictures zamierza przenieść premiery swoich filmów… do Internetu. Filmy trafią na platformy VOD.

Wytwórnia Universal Pictures poinformowała, że jej filmy będą debiutować na serwisach VOD. To reakcja na epidemię koronawirusa.

Amerykański przemysł filmowy pierwszą falę kryzysu wywołanego epidemią przeżył w ubiegłym tygodniu. W ostatni weekend łączne wpływy z kas kinowych wyniosły zaledwie 55,3 mln dolarów. To najniższy wynik od 22 lat!

Dotychczas w USA panowała zasada, że filmy trafiają na platformy VOD dopiero po trzech miesiącach od premiery w kinach. Jednak te ostatnie przez koronawirusa nie działają, a widzowie i tak mogą obawiać się wizyty w nich.

Wśród premier na platformach VOD pojawią się np. „Trolle 2”. Natomiast w trybie przyspieszonym na serwisy VOD trafiły filmy, które dopiero co weszły do kin. To m.in. „Niewidzialny człowiek”, „Polowanie” oraz „Emma”.

Inne duże amerykańskie studia – Warner Bros i STX zdecydowały się na przyspieszenie premier w VOD takich filmów jak „Ptaki nocy” czy „Dżentelmeni”.

Z kolei francuski kanał z filmami Canal+ przez cały okres obowiązywania kwarantanny będzie dostępny dla widzów bezpłatnie.

Źródło: Filmweb.pl