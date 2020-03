Krzysztof Skiba ostro o artystach: „Jęczą jak stare baby. Wiewiórka jest mądrzejsza”

W związku z pandemią koronawirusa i zastojem kraju na wiele branż padł blady strach. Narzekają również artyści, którzy chwilowo nie zarabiają. Utyskiwania środowiska w ostrych słowach skomentował Krzysztof Skiba.

W Polsce nie działają m.in. kina, teatry, muzea, nie można organizować koncertów. Na razie co najmniej do 25 marca, ale niewykluczone, że finalnie znacznie dłużej. Wielu artystów narzeka, że z dnia na dzień straciło środki do życia i nie ma za co opłacić rachunków.

Napominała o tym chociażby Maryla Rodowicz czy Barbara Kurdej-Szatan. A Związek Artystów Scen Polskich wystosował list otwarty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie „tragicznej sytuacji artystów w czasie pandemii koronawirusa”.

Postawa ta nie spodobała się wokaliście zespołu Big Cyc, Krzysztofowi Skibie. „Już nie mogę czytać tego utyskiwania moich koleżanek i kolegów z branży artystycznej. Jęczą jak stare baby u lekarza, że odwołano im koncerty czy spektakle” – napisał na Facebooku.

Po prostu zarobicie mniej

„Stękają jak dziady kościelne, że stracą pieniądze. No trudno WSZYSCY (oprócz producentów maseczek ochronnych i płynów dezynfekujących) STRACĄ. Nie tylko artyści, są w tej trudnej sytuacji„ – kontynuuje muzyk.

Skibie nie podoba się, że w dobie koronawirusa, a co za tym idzie ciężkich czasach dla gospodarki, artyści myślą głównie o sobie. „Wielu innym JEST i BĘDZIE o wiele gorzej. Wy po prostu zarobicie w tym roku MNIEJ kasy” – konkluduje.

Dla kolegów i koleżanek z branży ma pewną radę. „Warto przy tej okazji zdobyć się na jakąś rozsądną refleksję. Przewartościować swoje życie. Pomyśleć o tym, że ta niespodziewana LEKCJA koronawirusa przyda się nam wszystkim” – pisze Skiba.

Zaznacza, że podobne utyskiwania mógłby jeszcze zrozumieć u młodych artystów na dorobku. Nie rozumie natomiast u tych, którzy za jeden koncert „biorą po 60 tys. zł i więcej”.

„Czemu nie odłożyliście pieniędzy jak wszystkie kurki z monetą były odkręcone? Po cholerę kupowaliście drogie auta i braliście kredyty jak idioci? Wiewiórka jest mądrzejsza od was, bo wie, że trzeba sobie schować orzeszka na zimę” – nie przebiera w słowach Skiba. Cały wpis muzyka do przeczytania poniżej.