Polsat kupi Interię? Solorz zawalczy z Wirtualną Polską

Polsat Zygmunta Solorza szykuje się do zakupu Interii. O portal Niemców bije się również Wirtualna Polska.

Cyfrowy Polsat złożył ofertę kupna portalu Interia. – Wybór oferty złożonej przez Telewizję Polsat będzie skutkował dalszymi negocjacjami mającymi na celu nabycie Grupy Interia przez Telewizję Polsat od sprzedających. Cena oraz ostateczne warunki mogą podlegać dalszym negocjacjom – poinformowała spółka Zygmunta Solorza.

Interia to jeden z najstarszych polskich portali. Przez lata działał jako internetowe ramię radia RMF.

Jednak teraz niemiecki Bauer postanowił sprzedać portal. RMF posiada bowiem już własny serwis, a nieoficjalnie Niemcy chcą uprzedzić proces dekoncentracji szykowany przez PiS.

Według informacji branżowego portalu WirtualneMedia.pl o niemiecki portal zamierza bić się również Wirtualna Polska. Pod koniec lutego Wirtualna Polska Holding wzięła kredyty w wysokości do 978 mln złotych, z czego do 602 mln złotych ma zostać przeznaczone na akwizycje i inne inwestycje – przekonują WirtualneMedia.pl.

Sama Wirtualna Polska do tych rewelacji się nie ustosunkowała. Jednak prezes WP – Jacek Świderski nie ukrywa, że zamierza dążyć do „konsolidacji” w segmencie tzw. portali horyzontalnych.

– Jeśli Onet byłby na sprzedaż, trudno byłoby wyobrazić sobie, żeby Wirtualna Polska tego nie analizowała. Dlatego że jesteśmy komplementarni. (…) Jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, w którym są cztery portale horyzontalne. To się musi skończyć konsolidacją albo problemami. Jeśli mamy skutecznie walczyć z Google i Facebookiem, to możemy to robić tylko dzięki odpowiedniej skali – przekonywał WirtualneMedia.pl prezes WP.

W grupie Interia, którą chcą sprzedać Niemcy, znajdują się też serwisy tematyczne takie jak plotkarski Pomponik.pl.

Źródło: Wirtualne Media