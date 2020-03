Prezydent i premier o kryzysie po epidemii. Jacek Wilk: „Dzięki bankierowi Morawieckiemu zarobią tylko banki”

– Gospodarka niewątpliwie ze względu na epidemię koronawirusa zostanie bardzo mocno uderzona – mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Rząd przygotował plan „tarczy antykryzysowej”. Komentuje go Jacek Wilk z Konfederacji.

– Musimy się troszczyć też o zdrowie gospodarki. Gospodarka niewątpliwie ze względu na epidemię koronawirusa zostanie bardzo mocno uderzona. Zostanie uderzona co najmniej tak mocno jak paręnaście lat temu, a są już prognozy, które mówią, że może to być jeszcze mocniejsze – mówił podczas konferencji z Andrzejem Dudą premier Mateusz Morawiecki.

Podobnie widzi to Andrzej Duda. – Nie mamy wątpliwości, że ta sytuacja się pogorszy. Ona się pogorszy nie tylko u nas, pogorszy się na świecie. Na pewno nie unikniemy, w tej chwili to już widać, deficytu budżetowego – mówił prezydent.

Rząd przygotował „tarczę antykryzysową”. Premier zdradził, że „szacunkowa wartość całego pakietu to około 212 mld złotych”.

Co z wypłatami?

– Dla osób na działalności gospodarczej czy umowach o pracę, o dzieło będziemy mieli też możliwość wypłaty środków do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. Zasiłek opiekuńczy, który teraz przysługuje osobom, które opiekują się dziećmi do lat 8 – jeżeli będzie taka decyzja o kontynuacji zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków, to taki zasiłek opiekuńczy będziemy na kolejne dwa tygodnie przedłużali. To jest 3-4 mld złotych z budżetu państwa – zdradził plany rządu premier Mateusz Morawiecki.

Przedsiębiorcy – gwarancje kredytowe, mikropożyczki…

– Drugi filar to filar dla przedsiębiorców. Tutaj gwarancje kredytowe, zapewnienie płynności, mikropożyczki dla przedsiębiorców do wysokości 5 tysięcy złotych, leasing operacyjny dla sektora transportowego. Szereg rozwiązań o charakterze gwarancyjnym – zapowiedział premier.

Jacek Wilk: Dzięki bankierowi Morawieckiemu zarobią tylko banki

„A więc wszystko już wiemy:

– Rząd – zamiast zwolnić firmy z podatków (ZUS, od nieruchomości itp.) na czas stanu wyjątkowego, który sam nałożył – każe się im jeszcze bardziej zadłużać.

Dlaczego przypadkiem – dzięki bankierowi Morawieckiemu – znów potężne pieniądze zarobią na tym tylko banki?

Odpowiedzcie sobie sami” – napisał na Facebooku Jacek Wilk z Konfederacji.