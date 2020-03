Serbia rozgoryczona działaniami UE zwraca się do Pekinu

W kraju przełożono wybory parlamentarne, które miały odbyć się 26 kwietnia i wprowadzono cały szereg przepisów, które mają ograniczyć zasięg epidemii. Do niedzieli w Serbii odnotowano 41 przypadków zachorowań na koronawirusa.

Kryzys zdrowotny odsłonił jednak wewnętrzne konflikty i brak w Europie solidarności. Prezydent konsultował się ze sztabem kryzysowym i serbskim patriarchą Ireneuszem. Przemówienie Vuczicia do Serbów było zdecydowanie antyeuropejskie.

„Nie wyciągnę teraz politycznych wniosków, ale zdaliśmy sobie sprawę, że nie ma solidarności międzynarodowej ani europejskiej, a wszystko to tylko bajki” – atakował prezydent. Dodał, że ​​postanowił zwrócić się o pomoc do Chin i napisał list do prezydenta Xi Jinpinga.

Serbia zwróciła się o pomoc w dostawie lekarstw i zamówiła pięć milionów masek ochronnych z Chin. W zamian oferuje wysłanie do Pekinu swoich lekarzy.

Rząd zamroził ceny żywności, środków ochrony osobistej i produktów higienicznych. Zakazał także spotkań powyżej 50 osób. Wezwał też obywateli w wieku powyżej 65 lat, aby nie wychodzili z domów bez pilnej potrzeby.

"You realized that Europe solidarity does not exist… who can help us in this difficult situation is China," #Serbia's President Aleksandar Vucic said as he declared a state of emergency on Sunday

Serbia reported 41 confirmed cases of #COVID19 as of March 15 pic.twitter.com/WgUYkxlTdy

