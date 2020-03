Tak się doi podatników! Tymczasowy szef TVP zarabia więcej od prezydenta

P.O. prezesa TVP zarabia fortunę. Wszystko dzięki fuchom w spółkach skarbu państwa.

Maciej Łopiński został p.o. prezesa TVP w miejsce Jacka Kurskiego. Ten ostatni do zakończenia wyborów prezydenckich pozostaje doradcą zarządu.

Tabloidy postanowiły sprawdzić ile zarabia tymczasowy prezes TVP. I oniemiały. Okazało się bowiem, że Łopiński zarabia więcej niż prezydent Polski.

Łopiński jako p.o. prezesa TVP pracuje również dla spółek skarbu państwa. Otrzymuje też emeryturę.

Dziennik „Fakt” obliczył ile dokładnie będzie teraz zgarniać Łopiński. Jako p.o. prezesa będzie otrzymywać 20 tys. złotych brutto miesięcznie.

Do tego dochodzi wynagrodzenie z tytułu przewodniczego rady nadzorczej PZU. Z tego tytułu w ub. roku zgarnął 184 tys. złotych brutto. To średnio 15,3 tys. złotych miesięcznie.

Łopiński jest również doradcą zarządu PKN Orlen. Obecnie przebywa w tej spółce na bezpłatnym urlopie, ale gdy na nim nie jest, to co miesiąc zgarnia 20 tys. złotych.

To jednak nie koniec. Łopiński otrzymuje również wysoką emeryturę. Co miesiąc dostaje ok. 6 tys. złotych brutto.

Łącznie daje to ok. 56 tys. złotych brutto.

