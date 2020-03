Wielka ewakuacja we Wrocławiu. 140 bezdomnych wywieziono po wykryciu u jednego z nich koronawirusa

We Wrocławiu odbyła się wielka ewakuacja bezdomnych z noclegowni. 140 osób wywieziono po tym, jak wśród jednego z nich zdiagnozowano koronawirusa. O sprawie informuje „Gazeta Wrocławska”.

Wielka ewakuacja dla bezdomnych z noclegowni przy ul. Małachowskiego we Wrocławiu. W efekcie bezdomni trafią teraz pod kwarantannę.

– Chodzi o 140 mężczyzn, którzy mogli mieć kontakt z zarażony koronawirusem bezdomnym przebywającym od kilku dni w szpitalu przy ul. Koszarowej – czytamy w „Gazecie Wrocławskiej”.

– Dowiedzieliśmy się w niedzielę wieczorem. Natychmiast zadziałaliśmy. Nikt nie był wypuszczany z noclegowni, żeby ograniczyć możliwość zarażenia się innych osób od naszych pensjonariuszy. Jesteśmy w kontakcie z miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Od dziś wszyscy bezdomni zostali poddani kwarantannie. Autobusami w eskorcie policji wywieziono ich z noclegowni – powiedziała wicedyrektor Towarzystwa Pomocy im św Brata Alberta Joanna Kot.

Jednak zapytana o to, gdzie będzie odbywać się kwarantanna, odparła, że „nie może” zdradzić miejsca.

Kot zachęca też, by pomóc objętym kwarantanną bezdomnym. Przede wszystkim potrzebna jest żywność oraz środki ochrony osobistej.

Dary można przynosić do siedziby Towarzystwa przy ul. Bogedaina we Wrocławiu. Stamtąd trafią za pośrednictwem policji do miejsca kwarantanny.

Źródło: gazetawroclawska.pl