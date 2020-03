Bayern Monachium stawia na cybertrening. Robert Lewandowski też trenuje w domu [FOTO]

Piłkarze Bayernu Monachium rozpoczęli treningi, które w czasie rzeczywistym przez internet nadzoruje trener Hansi Flick. To odpowiedź na pandemię koronawirusa, która uniemożliwia sportowcom wspólne zajęcia.

Wczoraj odbyliśmy pierwszą sesję cybertreningu. Wszyscy byli bardzo zmotywowani do pracy. To ważne, abyśmy pozostawali w stałym kontakcie – podkreślił Flick. Sztab szkoleniowy przygotował plany treningowe dla każdego zawodnika. Wykonywanie ćwiczeń trener może obserwować dzięki transmisji wideo. Ma nawet dostęp do takich informacji, jak tętno piłkarza, dzięki czemu może natychmiast korygować obciążenia. – Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Jak reszta społeczeństwa musimy się dostosowywać do nowych okoliczności – przyznał Flick. Piłkarzem Bayernu jest Robert Lewandowski, który wraca do pełnej sprawności po kontuzji. Kapitan reprezentacji Polski niemal codziennie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia z domowych treningów. Bundesliga zawiesiła rozgrywki do 2 kwietnia. Na razie jednak nie wiadomo, czy także po tym terminie będzie możliwe kontynuowanie sezonu. PAP/JAM