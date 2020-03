Od tygodni życie ludzi na całym świecie kręci się wokół wirusa z Wuhan. Wielu zadaje sobie pytanie, skąd wziął się wirus wywołujący COVID-19. W ostatnim odcinku „Męskiej rozmowy” Grzegorz Braun mówił o teoriach spiskowych dotyczących koronawirusa.

W rozmowie z redaktorem naczelnym „Najwyższego Czasu!” Tomaszem Sommerem Grzegorz Braun podkreślił, że pojawiły się różne teorie, dotyczące koronawirusa. Niektóre spekulacje mówią o wirusie z Wuhan jako o broni biologicznej, inne zaś uznają go za całkowitą mistyfikację.

–Jako zwolennicy wolności i suwerenności, powinniśmy się chyba bardzo obawiać tego, co za fasadą propagandy antywirusowej władza zdecyduje się wprowadzić trwale do naszego życia – podkreślił Braun.

Wątek amerykański

Odnosząc się do sensacyjnych scenariuszy jeden z liderów Konfederacji mówił, że w ubiegłym roku został przebazowany z Egiptu na Sycylię „specjalny wydział laboratoryjno-medyczno-kryzysowy armii amerykańskiej”.

– To jest bardzo ciekawe, bo to jest jednostka armii Stanów Zjednoczonych i służb medycznych, której misją jest walka z rozmaitymi zagrożeniami medycznymi, np. polegającymi na niewydolności płuc – jak w przypadku koronawirusa. Jeżeli dzisiaj nie słyszymy, żeby ta jednostka była na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, to rzeczywiście zadumać się można nad takim niezwykłym fenomenem, jakim jest pojawienie się tej jednostki właśnie na Sycylii. Notabene Włochy – ciekawy kraj, dlatego że jeżeli we Włoszech, zwłaszcza północnych, które przez okrągły rok są Mekką turystyki światowej, rozpleni się jakiś wirus, to z automatu trafi wszędzie. Na cały co najmniej kontynent europejski i nie tylko – mówił Braun.

– W Chinach pojawiła się wersja wiążąca eksplozję epidemii akurat w tym konkretnym mieście i w tym konkretnym regionie z olimpiadą sił zbrojnych. Olimpiadą, na którą w zeszłym roku wiele armii świata wysłało swoje reprezentacje. (…) Nasi ludzie tam wiele medali zdobyli. Była tam też reprezentacja imperium amerykańskiego. I otóż w Chinach jest taka – nie przesądzam czy miejska legenda czy też wersja, w której było jakieś ziarno prawdy – że to właśnie tymi drzwiami wprowadzono do Chin koronawirusa – powiedział poseł Konfederacji.

Gość Tomasza Sommera odniósł się również do pytania, jak szybko „znudzi się” stan paniki w polskim społeczeństwie. – Dwa tygodnie. Najdalej do Wielkiej Nocy władza musi albo odtrąbić wielki sukces i zwycięstwo w walce z koroanwirusem, albo też musi podnieść ten stan wyjątkowy na wyższy poziom zamordyzmu i sformalizować go – mówił.

Konsekwencje pandemii

– Kto ma taką robotę, kto ma takie rezerwy finansowe, żeby wytrzymać zawieszenie, zamknięcie interesu przez dłużej niż tydzień, dwa? (…) W związku z tym ten okres najbliższych tygodni, to będzie okres, w którym ludzie będą z coraz większą swobodą podchodzić do nałożonych ograniczeń. Przedsiębiorcy, ludzie interesu będą codziennie podliczać straty związane z tym narzuconym wygaszeniem działalności, w niektórych sektorach wygaszeniem do zera. A jeśli wliczyć w to koszta stałe, które trzeba ponosić, żeby firmy nie zamknąć, to to jest nawet wynik ujemny, to nie jest zero – dodał.

– Nie wiemy wszystkiego o tej sytuacji, ale strzeżmy się, żeby nie stała się ona dobrym pretekstem do zaprowadzenia w naszym życiu porządków, które będzie później trudno zakwestionować, kiedy już zostaniemy z nimi wszyscy dobrze oswojeni – podkreślił Grzegorz Braun.

