Celebryci zwalczają koronawirusa lewacką piosenką. Niech jeszcze Francuzi wyciągną kredki… [VIDEO]

Chyba jesteśmy uratowani. Dzielni celebryci, m.in. izraelska aktorka Gal Gadot, ruszyli na walkę z koronawirusem. Zaśpiewali wspólnie – choć tylko dzięki komunikatorom – piosenkę radykalnie lewicowego Johna Lennona pt. „Imagine”. Co ma ona wspólnego z epidemią? Trudno powiedzieć. Zapewne nic, ale czy to ważne?

Ich wyczyn jest prawie tak samo heroiczny, jak niegdysiejsza walka Francuzów z terrorystami. Użyli oni wtedy kolorowych kredek, którymi bazgrali po chodnikach. Zaprawdę, żyjemy w czasach ludzi mężnych.

Nagranie jest „jeszcze ciepłe” dlatego naukowcy i lekarze nie zdążyli odpowiedzieć na nie podziękowaniami. Te jednak zapewne zaraz się posypią. Na usta ciśnie się tylko jedno pytanie: Dlaczego nikt nie wpadł na to wcześniej?

Tysiące musiały się zarazić, tysiące musiały umrzeć. A wystarczyło… zaśpiewać.

Gal Gadot and other celebs drop cringy rendition of John Lennon’s ‘Imagine’ in support of coronavirus pic.twitter.com/AJP6bnNx2s

— Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) March 19, 2020