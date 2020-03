Drożyzna w sklepach internetowych. Ceny wyższe nawet o 40 zł

E-sklepy znacząco podniosły ceny od początku 2020 roku. Jak wynika z analiz, makaron podrożał o 1 zł na opakowaniu. Znacznie zdrożały też wędliny i drób.

Badanie Koszyka cen pokazuje, że w e-sklepach ceny znacznie wzrosły. Rachunek za zakup 50 podstawowych produktów podskoczył nawet o 40 zł – podaje dlahandlu.pl.

We Frisco.pl 50 produktów kosztuje obecnie 277,36 czyli o 10 zł więcej niż w styczniu br. (267,3 zł). Rok temu podobne zakupy były kosztowały 296 zł, czyli blisko o 20 zł więcej niż obecnie. E-sklep oferuje bezpłatną dostawę zakupów o tej wartości, co wysuwa go na pozycję lidera cenowego – ocenia dlahandlu.pl.

Koszyk 50 produktów

Sklep auchandirect.pl oferuje zakupy 50 produktów w cenie 282,07 zł. Oznacza to wzrost o 24 zł od stycznia b.r (258,8 zł). Rok temu podobny koszyk kosztował 238,6 zł. To więcej o 50 zł rdr. Razem z dostawą o wartości 20 zł zakupy w auchandirect.pl to wydatek 302 zł.

W sklepie e-zakupy.tesco.pl 50 produktów z Koszyka cen można kupić obecnie za 294,12 – o 8 zł drożej niż w styczniu (286,3 zł) i o 18 zł drożej niż w marcu 2019 r. (276,6 zł). Dowóz zakupów to koszt do 10 zł. Całe zakupy zamykają się więc kwotą 304 zł.

E-sklep Carrefour sprzedaje 50 produktów w cenie 308,86 zł – o 30 zł drożej niż na początku 2020 roku (276,2 zł). Rok temu podobne artykuły kosztowały 261,6 zł – o 47 zł taniej niż obecnie. Przy zakupach powyżej 180 zł dostawa jest darmowa.

Hipernet24.pl sieci E.Leclerc proponuje 50 produktów za 305,77 zł – podwyżka o 35 zł (269,5 zł) w stosunku do stycznia br. W marcu rok temu trzeba było zapłacić za nie 260 zł, czyli obecnie jest o 45 zł drożej rdr. Całkowita suma za zakupy z dostawą za 15 zł zamyka się kwotą ok. 320 zł.

Sklep Drive Intermarche oferuje zakupy w cenie 320,73 zł, czyli o 25 zł drożej niż w styczniu br. (295,8 zł). Rok temu podobny zestaw produktów kosztował 286,5 zł – był tańszy o 34 zł. Odbiór towarów odbywa się osobiście w specjalnym punkcie.

W sklepie e-piotripawel.pl za 50 produktów płacimy obecnie 343,38 zł (318 zł w styczniu br.), co oznacza wzrost o ok. 25 zł mdm. Rok temu koszyk zakupów kosztował 330,43 zł – obecnie jest o 13 zł drożej rdr. Przy kwocie ponad 200 zł dostawa jest darmowa.

Źródło: dlahandlu.pl