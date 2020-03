Karczemna awantura w warszawskiej Biedronce. Kasjerka zaatakowana

Co ci ludzie mają w głowach? W jeden z warszawskich Biedronek doszło do karczemnej awantury. Klientka miała za złe kasjerce, że ta siedzi na kasie w masce i rękawiczkach. „To czyste sianie paniki” – miała krzyczeć kobieta.

Jak podaje „Super Express” w jednej z Biedronek w Warszawie doszło do awantury. Gdy jedna klientka podeszła z koszykiem do kasy, zauważyła kasjerkę w masce i rękawiczkach. To kobiecie się nie spodobało.

– Sieje pani panikę przez swój ubiór – miała krzyczeć kobieta.

Tak agresywną postawą kobiety byli oburzeni pozostali klienci sklepu. Od razu wzięli kasjerkę w obronne.

– Wstyd mi za takich ludzi. Widać nie zdają sobie do końca sprawy z tego co się dzieje i nie rozumieją tego, że ktoś się boi. Dlatego nie chce się narażać. Czy naprawdę tak ciężko w takich chwilach zrozumieć drugiego? – pisze jedna z internautek, komentując zajście w sklepie.

Sieć Biedronka trzyma rękę na pulsie i zareagowała na obecną w kraju sytuację epidemiologiczną. Dlatego w lokalach przy kasach są nawilżane chusteczki i podajniki z płynem dezynfekującym dla klientów w strefie wejścia.

Dodatkowo cały personel sklepu co 30 minut myje ręce dezynfekującym płynem.

