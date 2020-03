Koronawirus w Polsce. Zmiany w sposobie przeprowadzania pogrzebów

Koronawirus w Polsce i epidemia, którą wywołał wpływa na wiele dziedzin życia. Zakaz organizacji imprez powyżej 50 osób zepsuł niejedno wesele. Okazuje się, że zmiany nastąpiły nawet w organizacji pogrzebów. Dekrety w tej sprawie wydał m.in. metropolita gdański abp Leszek Sławoj Głodź.

„Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zarządzam w całej Archidiecezji Gdańskiej ograniczenie uroczystości pogrzebowych do jednej stacji na cmentarzu (…). Pogrzeb odprawia się przy grobie w obecności najbliższej rodziny (z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób). Przypominam, że w pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej” – informuje abp Leszek Głódź w dekrecie.

Dekret wszedł w życie 18 marca i obowiązuje do odwołania

„Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Rodzinę zgłaszającą pogrzeb, należy poinformować o rozporządzeniu państwowym i niniejszym dekrecie. Kapłanów proszę o punktualne rozpoczynanie uroczystości pogrzebowych, z zabezpieczeniem czasu na dojazd do cmentarza oraz przejście do grobu” – czytamy dalej.

To jednak nie jest najbardziej „restrykcyjny” dokument tego typu wydany w Polsce w ostatnim czasie. Dużo większe zmiany zapowiedziała Diecezja Gliwicka.

„Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo (bez obecności ludu) lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego” – dowiadujemy się z komunikatu diecezji na Śląsku.

Polska Izba Branży Pogrzebowej: „Odstąpmy od zwyczaju czuwania przy zwłokach”

Te restrykcje to odpowiedź KEP na list dyrektora PIBP. „Polska Izba Branży Pogrzebowej zwraca się do Jego Ekscelencji z prośbą o rozważenie odstąpienia przez kapłanów od przeprowadzania liturgii pogrzebowej w kościołach i jej ograniczenie jedynie do ceremonii pogrzebowej na cmentarzu” – czytamy w liście.

„Równocześnie zasadnym byłoby odstąpienie od kultywowanego w wielu miejscach zwyczaju czuwania przy zwłokach i zbierania się przy nich rodziny oraz znajomych zmarłego. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o przychylenie się do naszej prośby i poinformowaniu o swojej decyzji parafii na terenie Polski” – pisze dalej Dariusz Dutkiewicz, dyrektor Izby.

Źródło: Polsat News, diecezja.gda.pl, kuria.gliwice.pl