Pierwsza Dama pojawi się w nowej kampanii społecznej, która ma być emitowana w głównych amerykańskich sieciach telewizyjnych, poinformował w środę Biały Dom. Melania Trump będzie namawiać Amerykanów do mycia rąk oraz zachowywania odpowiedniego dystansu w trakcie spotkań.

ABC, CBS, NBC i inne sieci wyemitują również ogłoszenia z udziałem urzędników administracji Trumpa. Mają też informować o najważniejszych sposobach, które pomogą chronić siebie i osoby najbardziej zagrożone zakażeniem.

Jest to część wysiłków podejmowanych przez USA w ramach walki z narastającą epidemią koronawirusa.

Dla Melanii Trump nie będzie to pierwszy raz, gdy wystąpi przeciw koronawirusowi. Żona prezydenta od dłuższego czasu radzi, uczy i ostrzega przed pandemią w mediach społecznościowych. Namawia Amerykanów do oddawania krwi, pomocy osobom z sąsiedztwa znajdującym się w potrzebie oraz przekazywania datków na rzecz organizacji charytatywnych. Apeluje także o niewykupywanie produktów spożywczych na zapas.

If you are healthy, please consider donating blood to help save lives! The @RedCross is taking extraordinary precautions to ensure the environment is safe. https://t.co/d8CW19XbEj

— Melania Trump (@FLOTUS) March 18, 2020