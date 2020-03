Nadchodzi fala bankructw. Koronawirus pochłonie 12 BILIONÓW dolarów. Wstrząsająca analiza znanego finansisty

Epidemia koronawirusa może kosztować firmy nawet 12 bilionów dolarów. Jeden z najbogatszych analityków na świecie przedstawił swoje obliczenia.

Ray Dalio, finansista i jeden z najbogatszych ludzi na świecie (79 miejsce wg. Bloomberga), przedstawił swoje obliczenia dot. kosztów epidemii koronawirusa. Kwoty jakie w niej padają są szokujące.

Dalio ocenił, że koronawirus może kosztować amerykańskie firmy 4 biliony dolarów. Natomiast cały świat za epidemię zapłaci nawet 12 bilionów dolarów.

Założyciel Bridgewater Associates twierdzi, że koronawirus jest zagrożeniem, z którym gospodarki nie mierzyły się od wielu lat. – To, co się teraz dzieje, nie zdarzyło się wcześniej za naszego życia – powiedział w CNBC.

– Będą ludzie, którzy bardzo dużo stracą. Potrzeba, aby rząd wydał mnóstwo pieniędzy, olbrzymie pieniądze – dodał, miliarder.

Zdaniem Dalio, pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki powinien wynosić co najmniej 1,5-2,0 bilionów dolarów. Dla porównania propozycja prezydenta Donalda Trumpa wynosi ok. biliona dolarów.

– Wielu ludzi zbankrutuje – dodał Dalio. On sam stał się ofiarą ekonomicznego kataklizmu wywołanego przez epidemię koronawirusa.

Dwa miesiące temu fundusz miliardera uznał, że warto inwestować w złoto i akcje. Tymczasem koronawirus doprowadził do tego, że S&P500 spadł o ok. 17 proc., a złoto wyceniane w dolarach – o ok. 1,5 proc.

– Straciliśmy gdzieś w pobliżu 10-20 proc. (…) Minęło nam to i teraz tego żałujemy. To co się zdarzyło nie pochodziło ze zwykłego miejsca, ale raczej z niezwykłego jak na powody załamania – dodał.

Źródło: strefainwestorow.pl / Puls Biznesu