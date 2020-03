Pałac Kultury zostanie dziś podświetlony na TE kolory. Dlaczego?

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie rozbłyśnie dziś wieczorem na czarno-złoto. Dlaczego? Jest to ukłon w stronę Kaszubów którzy 19 marca obchodzą swoje najważniejsze święto – Dzień Jedności Kaszubów. Jest to pamiątka pierwszej pisemnej wzmianki o tym ludzie, która pojawiła się w 19 marca 1238 roku w bulli papieża Grzegorza IX.

„Od 2004 roku, każdego 19 dnia marca, obchodzony jest „Dzéń Jednotë Kaszëbów” […] Święto to zostało ustanowione na pamiątkę pierwszej pisemnej wzmianki o Kaszubach z 19 marca 1238 roku, która zawarta została w bulli papieża Grzegorza IX” – czytamy na profilu FB Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Z tej okazji pałac zostanie wieczorem podświetlony na czarno-złoto, czyli na kolory kaszubskiej flagi.

„Przed 782. laty papież Grzegorz IX nazwał w swej bulli księcia szczecińskiego Bogusława I „duce Cassubie” – księciem Kaszubów. W ten sposób my Kaszubi, pojawiliśmy się oficjalnie na kartach historii” – czytamy na stronie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Z okazji święta na w województwie pomorskim zaplanowano wiele imprez. Nie dojdą one jednak do skutku z powodu epidemii koronawirusa.

Kim są Kaszubi? Obok górali to najbardziej konserwatywna grupa w Polsce

Osobom spoza Pomorza kojarzą się głównie z Donaldem Tuskiem – najbardziej znanym ich przedstawicielem obecnie. Nie jest to jednak dobry reprezentant – nie wiele ma bowiem wspólnego z postawą większości Kaszubów. Statystyki – szczególnie te, które prowadzi Kościół Katolicki – pokazują, że jest to obecnie obok górali najbardziej konserwatywna grupa w Polsce. M.in. charakteryzują się dużo wyższą niż reszta polskich obywateli frekwencją na Mszach Świętych. Częściej korzystają też z sakramentów.

Mapa wyborcza pokazuje również, że to tylko mit, że Kaszubi głosują na PO. W miejscowościach, w których wciąż używa się języka kaszubskiego w wyborach do Sejmu wygrywa PiS, a w samorządowych lokalne ugrupowania kaszubskie. W gdańskiej kampanii prezydenckiej Kaszubi bardzo ciepło przyjęli Grzegorza Brauna z Konfederacji (zdobył on również świetny wynik).

Osób o kaszubskim rodowodzie żyje obecnie w Polsce 566 737, przy czym 228 000 (wedle spisu powszechnego z 2011 roku) deklaruje kaszubską narodowość.

Status prawny języka kaszubskiego w Polsce reguluje ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych. Najstarsze teksty zawierające zdania po kaszubsku pochodzą z 1402 roku. Pierwsze druki w całości po kaszubsku datuje się 1586 rok i są to śpiewniki z pieśniami religijnymi autorstwa Szymona Krofeya. Język ten najbliższy jest mowie Serbów Łużyckich. Narodowi działacze kaszubscy jeszcze przed 1918 rokiem zabiegali o wcielenie tego regionu do Polski, lecz w całości znalazł się on w granicach naszego kraju dopiero po II WŚ.