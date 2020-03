Transporty grozy. Wojsko wywozi trumny do innych miast [FOTO/VIDEO]

Włoskie media nazywają całą operację „transportem grozy”. W pierwszym konwoju 31 zmarłych zostało przetransportowanych do Modeny.

Kolejne ofiary koronawirusa trafią do Acqui Termy, Brescii, Cervignano del Friuli, Domodossoli, Parmy, Piacenzy, Rimini, Trecate i Varese. Burmistrz 120-tysięcznego Bergamo w specjalnym liście podziękował włodarzom wszystkich miast za pomoc.

„W tym tragicznym momencie godna pochwały jest współpraca i bliskość” – napisał Giorgio Gori. Po skremowaniu zwłok urny z prochami wrócą do Bergamo, a rodziny będą mogły zorganizować skromne uroczystości pogrzebowe.

Liczba zgonów z powodu koronawirusa jest zbyt duża, by kremację zwłok można na bieżąco przeprowadzać w Bergamo. Media od dłuższego czasu alarmują, że w kostnicach i krematoriach brakuje miejsc.

„Krematoria w Bergamo pracują na pełnych obrotach, 24 godziny na dobę. Mogą jednak skremować 25 zwłok. Oczywistym jest, że liczba zmarłych w ostatnich dniach możliwości te przewyższa. Dodatkowo niektóre z krematoriów są zamknięte, ponieważ pracownicy zachorowali” – relacjonuje włoska agencja prasowa Ansa.

Bergamo leży w Lombardii, centrum pandemii koronawirusa we Włoszech. Tylko w tym regionie z powodu Covid-19 zmarło 1959 osób. W samym Bergamo około 500.

This photo is doing the rounds on social media and is said to come from Bergamo, in Lombardy, where the Italian Army has started moving coffins to other towns. The death toll in the region has reached 1,959 (Italy’s total is 2,978) with 319 today only. #COVID2019 pic.twitter.com/9dfFy9mS4t

— David Cenciotti (@cencio4) March 18, 2020