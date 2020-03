Warszawa ogranicza komunikację miejską od poniedziałku

Od najbliższego poniedziałku komunikacja miejska będzie kursowała według rozkładu weekendowego – zapowiedział w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski wyjaśnił, że z transportu publicznego korzysta coraz mniej warszawiaków – od około 20 do 30 proc. dotychczasowej średniej. Dlatego – zdaniem prezydenta – można ograniczyć kursowanie autobusów, tramwajów i metra przy jednoczesnym zachowaniu środków ostrożności związanych z ochroną przed przenoszeniem koronawirusa.

W ocenie władz stolicy nie ma również przesłanek do tego, by wprowadzić darmowy transport publiczny. „Stolica funkcjonuje w miarę możliwości normalnie, na tyle ile to możliwe w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Podobnie komunikacja miejska. Dzięki temu w pojazdach jeździ niewielu pasażerów, co z kolei umożliwia utrzymanie bezpiecznych odstępów między pasażerami” – wyjaśniła PAP rzecznik prasowy ratusza Karolina Gałecka.

Przypomniała, że Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił specjalną podstronę http://zawieswkm.wtp.waw.pl/ na której osoby zainteresowane zawieszeniem biletu mogą to zrobić zdalnie. (PAP)