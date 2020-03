Wojna z koronawirusem wojną propagandową. Chińczycy oskarżaja Zachód o kłamstwa na temat pochodzenia epidemii

Chiński rząd oskarża Stany Zjednoczone i Europę o rozsiewanie kłamstw na temat koronawirusa. Komuniści zaczynają zaprzeczać, iż wirus pochodzi z Chin.

Chiński dziennik rządowy „Global Times” opublikował artykuł, w którym stwierdzono, że koronawirus może być dla USA i Europy nowym Czarnobylem. Autor artykułu, członek chińskiego think tanku Fabio Masimo Parenti zaczął podważać też to, iż wirus pochodzi z Chin.

„Dokładne pochodzenie COVID-19 ma musi jeszcze być ustalone” – napisał Parenti, mimo, iż to w Chinach w listopadzie 2019 roku stwierdzono pierwsze zarażenie koronawirusem. Potem Chińczycy ukrywali informacje nie ostrzegając mieszkańców Wuhan o rozprzestrzenianiu się chory zakaźnej, pozwalając mieszkańcom na udział w masowych wydarzeniach, które pomogły rozprzestrzenić wirusa. Chiny jeszcze w styczniu wysłały też największą w swej historii delegację do szwajcarskiego Davos.

To co opublikowane zostało w „Global Times” należy traktować jako stanowisko chińskiego rządu. I tak komuniści zaczęli oskarżać Stany Zjednoczone o stygmatyzowanie Chin przez mówienie o pochodzeniu wirusa. Wcześniej chińskim oficjelom zdarzało się mówić, iż za rozprzestrzenianie się epidemii mogą odpowiadać amerykańscy żołnierze.

„Wirus został powiązany z narodowością i pochodzeniem etnicznym, a chińscy obywatele za granicą płacą za to ” – napisał na zlecenie chińskich komunistów Parenti. Stwierdził, że Ameryka przewodzi „niebezpiecznej grze geopolitycznej”, w której reszta świata zgadza się, że wirus powstał w Wuhan. Według niego to próba zniszczenia reputacji Pekinu.

„Upolitycznienie tego wirusa jest niedopuszczalne. Krytykowanie Chin i niedocenianie kryzysu przyczyniły się do politycznego zamieszania i podważyły ​​sytuację w Europie i Stanach Zjednoczonych. Mimo to Chiny stają się silniejsze ”- pisze autor. „Ten kryzys jest sprawdzianem dla wszystkich światowych władz i narodów. Niektórzy nazywają epidemię „Czarnobylem w Chinach”, ale rzeczywistość pokazuje, że może to być nowy Czarnobyl w USA i w Europie”.

„Global Times” oskarżył także Zachód o opuszczenie Włoch, podczas gdy Chiny rozpoczęły misję medyczną do tego kraju.

„Chiny i Włochy dzielą ten sam los i pokazują, co naprawdę oznacza solidarność międzynarodowa. Chiny i Włochy torują drogę nowej formie międzynarodowej współpracy między narodami.” – napisał Parenti.

Kolejny chiński dziennik „China Daily” oskarżył Amerykanów o rozpowszechnianie teorii spiskowych. „Nowa pandemia wirusa koronawirusa zwiększyła nieufność między USA i Chinami, ponieważ pojawiły się teorie spiskowe, a każda ze stron obwinia drugą, co utrudnia wysiłki w zakresie globalnej koordynacji walki z kryzysem” – pisze China Daily.