Amerykańskie bombowce strategiczne nad Morzem Północnym [VIDEO]

Amerykańskie bombowce strategiczne B-2 ćwiczyły nad Morzem Północnym. Towarzyszyły im inne „niewidzialne” maszyny.

Dwa amerykańskie bombowce B-2 Spirit odbyły 18 marca pierwszy w historii wspólny lot z holenderskimi myśliwcami F-35A. Oba typy maszyn wykonane są w technologii obniżonej wykrywalności „stealth”.

Amerykańskie samoloty należą do grupy zadaniowej bombowców (Bomber Task Force). Tworzą ją bombowce z 509. i 131. Skrzydła Bombowego USAF stacjonujące na co dzień w bazie amerykańskich sił powietrznych Whiteman w stanie Missouri.

B-2 Spirit i myśliwce F-35 ćwiczyły nad Morzem Północnym. Operacje mają na celu zwiększenie możliwości współpracy między tymi typami maszyn.

W ćwiczeniu towarzyszyły im także myśliwce F-15C Eagle należące do 48 Skrzydła Myśliwskiego USAF stacjonującego w bazie RAF Lakenheath w Anglii.

Amerykańskie bombowce operują obecnie z bazy RAF w Fairford w Wielkiej Brytanii. Są to Spirit of New York, Spirit of Ohio i Spirit of Washington, które zostały tam przebazowane z lotniska Lajes na Azorach.

Wcześniej, bo w poniedziałek 16 marca, amerykańskie bombowce odbyły lot treningowy nad Północnym Atlantykiem.

Towarzyszyły im wówczas norweskie myśliwce F-35A, które przebywają obecnie na Islandii w ramach misji Icelandic Air Policing, oraz, podobnie jak w środę, amerykańskie myśliwce F-15C Eagle.

Jest to realizacja zapowiedzi Dowództwo Wojsk Amerykańskich w Europie (US EUCOM), iż w trakcie pobytu w Europie bombowce B-2 będą operowały z różnych lokalizacji.

Ma to pozwolić członkom ich załóg na zapoznanie się z europejskim teatrem działań oraz być demonstracją amerykańskiego zaangażowania wobec sojuszników i partnerów w regionie.

Źródło: US Air Forces EUROPE-Air Forces AFRICA