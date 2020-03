HIT INTERNETU! Tak w Izraelu wyprowadzają psy [WIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie pokazujące, jak ludzie wyprowadzają psy w państwie położonym w Palestynie. Tam do społecznej kwarantanny podchodzą bardzo ostro. Koronawirus ma nie lada wyzwanie.

Koronawirus wywołuje wielką panikę w większości państw świata. Wszyscy pamiętają, co działo się w Chinach, widać też, co dzieje się we Włoszech. To zachęca ludzi do przestrzegania zaleceń, by nie mieć styczności z innymi ludźmi.

W sieci pojawiło się nagranie pokazujące, że w Izraelu podchodzą do tej sprawy zupełnie poważnie. Nawet przy wyprowadzaniu psa!

Na nagraniu widzimy, jak mały piesek wyprowadzany jest na smyczy… przez drona. Zwierzę jest co prawda trochę skonfundowane faktem, że zamiast swojego pana widzi wibrującą, unoszącą się w powietrzu maszynę, ale mimo to maszeruj.

Tylko czy urządzenie wytrzyma, jeśli zwierzak postanowi nagle pobiec np. za innym psem lub kotem?