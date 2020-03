Ibuprofen nie jest niebezpieczny dla osób zarażonych koronawirusem

WHO nie widzi obecnie podstaw do rekomendowania, by nie używać Ibuprofenu w przypadku zachorowań na COVID-19.

Eksperci WHO są w kontakcie z lekarzami zajmującymi się chorymi na COVID-19 i nie mają sygnałów o negatywnych efektach jego stosowania.

WHO podkreśla także, że obecnie brak jakichkolwiek publikacji zawierającej wyniki badań klinicznych odnośnie wpływu Ibuprofenu na osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2.

Q: Could #ibuprofen worsen disease for people with #COVID19?

A: Based on currently available information, WHO does not recommend against the use of of ibuprofen. pic.twitter.com/n39DFt2amF

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020