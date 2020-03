Jak zdejmować maskę higieniczną i rękawiczki jednorazowe? To nagranie uchroni Cię przed koronawirusem! [VIDEO]

Przez wzgląd na epidemię koronawirusa sporo Polaków porusza się po ulicach w maskach higienicznych i rękawiczkach jednorazowych. Nic to jednak nie daje jeśli po powrocie do domów zostają one nieumiejętnie ściągnięte. Ja je zdejmować? W internecie pojawił się pomocny filmik instruktażowy.

Jak zdejmować maskę higieniczną i rękawiczki jednorazowe? Jeśli zrobisz to nieumiejętnie, to nic nie da, że w ogóle je ubrałeś. Najważniejsze to nie dotknąć zewnętrznej powierzchni. Istnieje kilka patentów na to, by robić to sprawnie. W internecie pojawił się bardzo przydatny filmik instruktażowy: