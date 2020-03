Kolejny skuteczny lek na koronawirusa. Używano go do walki z ebolą

Z wyników obserwacji medycznej wynika, że jest kolejny lek na koronawirusa, który jest skuteczny w terapii. To japoński lek na grypę Favipiravir. Wiele lat temu wykorzystywano go także do walki z ebolą.

Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Technologii Chin Zhang Xinmin podczas konferencji prasowej poinformował, że istnieje kolejny po chlorochinie skuteczny lek na koronawirusa. To japoński lek na grypę Favipiravir.

– Favipiravir z Japonii, lek przeciwko grypie, pomógł wrócić do zdrowia pacjentom z COVID-19 – powiedział Xinmin. Chwilę po udzieleniu informacji, akcje firmy produkującej lek wzrosły o ponad 15 proc.

Skuteczność stwierdzono na podstawie obserwacji 80 pacjentów w Shenzen. Gdy przyjmowali lek, objawy infekcji oraz ślad genomowy koronawirusa znikały szybciej, niż u innych pacjentów. Ponadto czas powrotu do zdrowia skrócił się z 11 do zaledwie 4 dni, w przypadku osób z łagodnymi objawami choroby Covid-19.

Co również istotne, nie dostrzeżono „wyraźnych działań niepożądanych”.

Favipavir to substancja czynna preparatu Avigan. Produkuje ją Fujifilm Toyama Chemical. Stosuje się ją w Japonii od 2014 roku. Substancję zatwierdzono do leczenia grypy u osób dorosłych.

– W 2016 roku Japończycy wysłali ten lek do Gwinei, w ramach przeciwdziałania wybuchowi epidemii wirusa Ebola – podał Reuters.

Z kolei firma farmaceutyczna nie odniosła się do oświadczenia chińskiego ministerstwa.

– Według informacji udzielonych przez rzeczniczkę prasową firmy, producent wytwarza Avigan tylko na zamówienia japońskiego rządu i nie ma celu sprzedaży. Aby Favipiravir można było zatwierdzić jako lek na COVID-19, trzeba wykonać kolejne badania kliniczne. Póki co nie wiadomo czy, a jeśli tak, to kiedy, zacznie być stosowany do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Chińscy urzędnicy mają nadzieję, że uda się doprowadzić do tego jeszcze w maju – zaznaczono.

