Najdroższe miasta do życia. Całe podium już azjatyckie

Jedyne tu europejskie miasto, czyli Paryż, wyprzedziła japońska Osaka. Stolica Francji spadła na pozycję piątą razem z Zurychem w Szwajcarii, a wyprzedził ją jeszcze Nowy Jork, co ma być m.in. skutkiem wzmocnienia się dolara.

7 miejsce ma Tel Awiw w Izraelu, a 8 i 9 pozycje zajmują exe-quo Los Angeles i Tokio. Pierwszą dziesiątkę uzupełnia Genewa.

Ranking opracowywany jest na podstawie ankiety dotyczącej kosztów życia w dużych miastach świata. Ocenia się ceny ponad 160 towarów i usług w 133 miastach na całym świecie. Ten ranking opracowywany jest od ponad 30 lat.

Paryż „potaniał”, ale dotyczy to niemal wszystkich miast w Europie. Najtańsze życie mają mieć mieszkańcy Taszkentu w Uzbekistanie i pomimo wojny, Damaszku w Syrii. Poza tym tanio jest w Buenos Aires, Ałma Atach, Karaczi, Caracas czy Lusace.

Na 86 pozycji jest Kijów, który dzieli tą pozycję z… Moskwą.

