Nie zabraknie internetu! Netflix i YouTube obniżają jakość filmów

Unijny komisarz Thierry Breton zwrócił się z oficjalnym wnioskiem do amerykańskich platform, by obniżyły jakość strumieniowanych treści. W przeciwnym razie przepustowość sieci mogłaby zostać przeciążona.

Zarówno YouTube, jak i Netflix przychyliły się do tych próśb. Oznacza to, że w najbliższych dniach jakość wyświetlanych treści na terytorium Unii Europejskiej będzie ograniczona.

Wszystkie materiały na YouTube domyślnie będą się otwierać w rozdzielczości „standard definition” (SD), a nie – jak dotychczas – HD. Użytkownik będzie mógł jednak zmienić jakość na HD.

Z kolei Netflix obniżył o 25 proc. tzw. bit rate, który wpływa na jakość wideo i jego rozmiar. Oznacza to, że w pierwszej kolejności „ucierpią” filmy transmitowane w jakości 4K.

Zmiany będą obowiązywać co najmniej przez 30 dni. Po analizie tego okresu wszyscy usiądą i zastanowią się, co dalej.

Zdaniem Komisji Europejskiej, ryzyko przeciążenia internetu było bardzo poważne. Wpływ na to miało nie tylko wzmożone oglądanie filmów na w/w platformach, ale także – a może przede wszystkim – pracę zdalną, którą wiele firm wdrożyło w związku z obowiązkowymi kwarantannami.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix

To beat #COVID19, we #StayAtHome

Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.

To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020