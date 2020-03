Pierwszy zakażony koronawirusem na Podlasiu to satanista? „Może teraz się nawróci”

17 marca potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem na Podlasiu. Jak się okazuje chory to Krzysztof Drabikowski, czyli lider zespołu Batushka, który – szczególnie wśród prawosławnych – uważany jest za satanistyczny.

Podlasie broniło się długo – niektórzy uważają, że to dzięki żywej tradycji bimbrownictwa – ale w końcu również tu sięgnęła epidemia. Pierwszy zakażony koronawirusem na Podlasiu to lider zespołu Batushka. Jest to polski projekt muzyczny powstały w 2015 roku. Muzycy grają black metal inspirowany satanizmem i prawosławiem.

– Pierwszy przypadek #koronawirus.a na Podlasiu trafił na lidera satanistycznego zespołu Batushka, który profanował liturgię Kościołów wschodnich. Może się nawróci i stwierdzi, że lepiej prosić Pana Boga o pomoc, a nie szatana. I co, wirus rozprzestrzenia się na Mszach św.? – komentuje Artur Stelmasiak.

Rzeczywiście, prawosławni chrześcijanie bardzo często zarzucają muzykom bluźnierstwo. Na ten moment jednak Drabikowskiemu nie zbiera się raczej na modlitwy. Wszystko wskazuje bowiem na to, że przechodzi chorobę łagodnie.

– Czuję się nieźle – powiedział gazecie „Kurier Poranny”.

